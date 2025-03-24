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На прошлой неделе специалисты «РКС-Самара» промыли и прочистили 10,5 км канализационных линий

24 марта 2025 12:36
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На прошлой неделе специалисты «РКС-Самара» промыли и прочистили 10,5 км канализационных линий.

В течение прошлой недели — с 17 по 23 марта — сотрудники «РКС-Самара» по заявкам управляющих компаний и собственным графикам профилактики провели следующие работы:

- устранили 100 засоров;

- промыли и прочистили 10 555 метров канализационных сетей;

- отремонтировали 12 и очистили 60 канализационных колодцев.

Информация о проблемах на сетях водоснабжения и водоотведения аккумулируется в центральной диспетчерской службе. Далее на место выезжают специалисты профильных цехов, проводят обследование и устраняют технологические отказы. Решением проблем на сетях канализации бригады «РКС-Самара» занимаются в круглосуточном режиме, без выходных. Но все усилия напрасны, пока жители не вспомнят и не начнут строго соблюдать правила пользования системой водоотведения.

Причина большинства проблем на канализационных линиях — неправильная эксплуатация жителями системы водоотведения. В раковину и унитаз ни в коем случае нельзя смывать всё, что не растворяется. Влажные салфетки, тряпки, ватные палочки и диски, овощные очистки, остатки еды становятся причиной непроходимых засоров и, как следствие, изливов канализации.

Будьте внимательны! Все твёрдые отходы должны оказывать в ведре, а не в раковине или унитазе! Канализация – это система ВОДОотведения.

 

Теги: РКС-Самара

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