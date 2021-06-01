На пароме через Волгу: «ЭкоСтройРесурс» постепенно расширяет географию

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ЭкоМобиль регионального оператора по обращению с ТКО в Самарской области совершил путешествие на переправе на правый берег Волги — в село Рождествено. «ЭкоСтройРесурс» постепенно расширяет географию социально-экологического проекта по раздельному сбору отходов.

9 контейнеров с яркими наклейками для разных видов фракций ждали ученики школы им К. Шамина села Рождествено. Ребята были готовы и с нетерпением ждали приезда ЭкоМобиля. У каждого в руках — пакеты с сухими и подготовленными к сдаче отходами. Ученица 2 Б Настя Борисова узнала много во время экологического мастер-класса, который провели сотрудники ЭкоСтройРесурса.

«Нам рассказали о том, что нужно сортировать отходы — пластик к пластику, картон к картону и вещи отдельно, чтобы не загрязнять природу. Чтобы природа у нас была чистая».

Проект «ЭкоМобиль» был запущен только в марте этого года. И уже нашел большой отклик у жителей Самары. Теперь и школьники села Рождествено научились различать маркировки пластика, смогли самостоятельно разделить отходы по разным контейнерам и узнали много нового о полезных экопривычках.

«У этого проекта две глобальные цели. Первая — увеличение доли перерабатываемых отходов. Потому что все, что приносит население мы досортировываем и отправляем на переработку, с дальнейшим производством новой продукции. Вторая цель, не менее важная — привить навыки культуры раздельного сбора отходов. Ведь до тех пор, пока мы не покажем, не расскажем о каждой маркировке, о том, можно ли это отправлять на переработку или нельзя, населению будет тяжело осуществлять качественный раздельный сбор», — рассказала руководитель экологического управления ООО «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко.

До 2019 года в Рождествено не было даже цивилизованного сбора отходов. Контейнеры и ежедневный вывоз ТКО появились только после начала работы регионального оператора. Теперь каждый житель правого берега Волги может в любое время принести мусорный пакет к современным контейнерам, которые строго по графику вывозит спецтехника.

«Результаты за поразительные. Раньше у нас было очень много свалок в селе и за его пределами. Они исчезли. Контейнеры каждый день убираются, нет запаха, нет летающих пакетов. Село стало гораздо чище», — отметила учитель начальных классов школы им. К. Шамина Александра Старицына.

Благодаря работе регионального оператора была ликвидирована огромная свалка вблизи национального заповедника Самарская Лука. По размеру она была сравнима с площадью восьми футбольных полей «Металлург». За несколько месяцев ЭкоСтройРесурс вывез почти 3000 тонн отходов. Ликвидация свалки во многом зависела от графика работы переправы. Сейчас, когда в Рождествено введен цивилизованный сбор отходов, «мусорная проблема» правого берега Волги решена.