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На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 прошли комплексные учения

13 сентября 2024 18:09
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Согласно замыслу учений, произошло полное разрушение мазутного бака №4, которое повлекло за собой разлив нефтепродукта с переливом через обволование.

На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (Самарский филиал «Т Плюс») прошли комплексные учения по проверке готовности станции к действиям по локализации и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов. По его итогам специальная комиссия, в состав которой вошли эксперты МЧС по Самарской области, Росприроднадзора и других ведомств, признала готовность персонала предприятия к действиям в подобных ситуациях.

Согласно замыслу учений, произошло полное разрушение мазутного бака №4, которое повлекло за собой разлив нефтепродукта с переливом через обволование. «Чрезвычайная ситуация» привела к загрязнению территории, а также возникла угроза возникновения пожара.

Информация о чрезвычайной ситуации поступила на главный щит управления электростанции, после чего были оперативно оповещены все экстренные службы. До прибытия профессионального аварийно-спасательного формирования «Экоспас» силами оперативного персонала Новокуйбышевской ТЭЦ-1 из зоны разлива были эвакуированы пострадавшие, произведен замер воздуха на содержание отравляющих веществ, выполнен полный комплекс мероприятий по локализации утечки. В общей сложности в учении были задействованы 40 сотрудников.

По итогам, цели учений были выполнены в полном объёме. Специальная комиссия отметила слаженное взаимодействие персонала различных служб электростанции, что позволило избежать развития аварийной ситуации.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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