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На городских очистных канализационных сооружениях «РКС-Самара» прошло выездное заседание гордумы Самары
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На городских очистных канализационных сооружениях «РКС-Самара» прошло выездное заседание гордумы Самары

5 октября 2023 15:40
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Есть что показать и есть над чем работать.

Депутаты городской Думы посетили один из самых крупных объектов «РКС-Самара» - городские очистные канализационные сооружения. На ГОКС завершается реконструкция, которую предприятие начало в 2013 году, а в 2019 - с подписанием концессионного соглашения и запуском инвестпрограммы - стартовал новый этап. Часть мероприятий софинансируется в рамках федеральной целевой программы «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» в размере 2,999 млрд рублей. Общая сумма с учётом федеральных, региональных, муниципальных средств и частных инвестиций составляет 4,3 млрд рублей.

 «Мы рассчитываем на то, что депутаты, как представители от населения увидят, куда вкладываются деньги, как они используются. И могли бы рассказать об этом людям, - сказал главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков. - Хотелось бы, чтобы каждый житель города увидел и понял, какие глобальные работы сейчас проводятся на объектах холодного водоснабжения и водоотведения».

На сегодня реконструкция ГОКС завершена больше чем на 98%: построены здания механических решёток, комплекс биологической доочистки, восстановлены и выведены на новый технологический уровень аэротенки и вторичные отстойники.

«Депутатский корпус не первый раз посещает очистные сооружения, мы делаем это регулярно. Качество водоснабжения и водоотведения это вопрос ежедневный, он всегда волнует жителей, - подчеркнул председатель Думы г.о. Самара Алексей Дегтев. - На сегодня есть заметные результаты: очистка стоков ведётся по самым современным технологиям, качество этой очистки становится выше, что оказывает положительное влияние на источник - реку Волгу. Но также нужно работать над повышением и коммунальной культуры потребления со стороны населения». 

Со всеми изменениями депутаты ознакомились лично в ходе экскурсии, отметили открытость компании перед властью и населением, а также обсудили вопросы, над которыми предстоит работать в ближайшем будущем: приём жидких бытовых отходов, программу «Вода с улицы - в дом» и снижение социального напряжения из-за локальных аварийных участков на сетях. Взаимодействие продолжается.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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