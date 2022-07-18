На этой неделе начнут проверять на прочность тепловые сети от Самарской ТЭЦ

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В рамках работ по подготовке к следующему отопительному сезону Самарский филиал ПАО «Т Плюс» продолжит гидравлические испытания тепловых сетей. С 20 по 30 июля 2022 года их проведут на сетях 3-й магистрали Самарской ТЭЦ. В связи с этим будет приостановлена подача горячего водоснабжения для жителей и организаций в границах следующих улиц: улица Ташкентская – улица Солнечная – улица Ново-Вокзальная – Московское шоссе – улица Стара-Загора – улица Алма-Атинская – улица Дальняя.

Напомним, что вышеуказанные мероприятия являются одним из самых эффективных способов оценки состояния коммуникаций. В процессе опрессовки тепловые сети испытывают повышенным давлением теплоносителя.

В дальнейшем после устранения выявленных повреждений ресусрсоснабжающей организацией совместно с другими обслуживающими организациями горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено.

В период гидравлических испытаний энергетики призывают жителей соблюдать обязательные меры предосторожности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, в охранных зонах теплотрасс не рекомендуется оставлять автомобильный транспорт и прочее имущество.

Обо всех обнаруженных дефектах просьба сообщать диспетчерам в круглосуточную Интернет-приемную или по телефонам: 8 (846) 953-79-04; 8 (846) 279-79-79, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: администоация Самары