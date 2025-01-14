Информация об отказе от договоров аренды с СВГК в Самарской области

71

В адрес Правительства Самарской области поступает множество обращений от жителей Самарской области, которые сообщают о проблемах с подключением домов к газораспределительным сетям. Аналогичные вопросы приходят и от инвесторов, строительных организаций.



13 муниципалитетов и 10 администраций сельских поселений в 2 муниципальных районах Самарской области заявили об отказе от договоров аренды с СВГК.



В социальных сетях распространяется мнение, что это может повлиять на стабильное и безаварийное газоснабжение на этих территориях.



Сообщаем: расторжение договоров аренды инициировано в связи с ненадлежащим исполнением СВГК своих обязательств по социальной догазификации и техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.



В договорах четко прописаны требования к арендатору газовых сетей: техническое обслуживание абонентов и своевременное подключение новых объектов к муниципальным сетям в рамках заключенных договоров. Эти требования газовая компания систематически нарушает.



Муниципалитеты воспользовались своим законным правом и требуют вернуть принадлежащее им имущество из владения газораспределительной организации.



Это юридические действия, основанные на положениях договоров аренды, и они не повлекут за собой никаких фактических последствий, препятствующих газоснабжению.



Просим граждан рассматривать заявления о кризисной ситуации, связанной с расторжением аренды, как спекуляцию конкретной газовой распределительной организации вокруг вопросов безопасности и попытку манипуляции общественным мнением с целью вернуть в свое владение государственное и муниципальное имущество.

Фото: Самарская область