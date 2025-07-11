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Горячее водоснабжение в связи с плановым ремонтом теплосетей приостановят в ряде домов Самары

11 июля 2025 18:42
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Горячее водоснабжение в связи с плановым ремонтом теплосетей приостановят в ряде домов Самары

В Самаре сотрудники «Т Плюс» выполнят плановый ремонт тепловых сетей Привокзальной отопительной котельной. 

 В связи с этим с 16 по 29 июля будет временно приостановлено горячее водоснабжение жилых домов и организаций в границах следующих улиц: 
ул. Авроры - ул. Больничная - ул. Аэродромная - ул. Дзержинского - ул. Мяги - ул. Гагарина - ул. М. Тореза - ул. Н. Панова - К. Маркса - ул. Луначарского - пр. Ленина - ул. Мичурина – ул. Дачная - ул. Челюскинцев - ул. Мечникова - ул. Урицкого – ул. Агибалова - ул. Ново-Садовая - ул. Лейтенанта Шмидта - ул. Рабочая - ул. Часовая – ул. Волгина – ул. Партизанская - ул. Ерошевского - ул. Красноармейская -  пр. Масленникова – ул. Братьев Коростелевых – ул. Арцыбушевская, ул. Вилоновская – ул. Владимирская – ул. Венцека – ул. Г. Митерева – ул. Коммуниcтическая. 

Энергетики «Т Плюс» призывают горожан соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов, в том числе не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов.

 Обо всех обнаруженных дефектах или отсутствии крышек люков на теплокамерах необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.

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