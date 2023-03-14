Глава Самары провела объезд города по адресам, о которых самарцы сообщали в социальных сетях

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14 марта Елена Лапушкина провела объезд города по адресам, о которых самарцы сообщали в социальных сетях.



Среди них были проезжие части, тротуары и дворовые территории Кировского, Советского, Промышленного, Ленинского, Октябрьского и Куйбышевского районов.



Выполнение сезонных работ городскими службами находится на личном ежедневном контроле главы города.

«Коллеги, необходимо разобраться со всеми подтопленными участками, лично убедиться в эффективности работы дорожных служб», – поставил задачу губернатор.



Одно из мест Самары, требующее особого внимания - пересечение Зубчаниновского шоссе и улицы Магистральной, где нет ливневой канализации. Промерзший грунт не даёт уходить большому количеству воды. До наступления устойчивой плюсовой температуры спецтехника, откачивающая скопившуюся воду, работает на этом участке круглосуточно. В ближайшие годы планируется проектирование ливневой канализации на улице Литвинова.



В результате утечки на сетях водоснабжения произошли подтопления на улицах Алма-Атинской и Гвардейской. Из-за того, что последствия утечки не были вовремя ликвидированы, на этих участках образовалась наледь. Елена Лапушкина попросила главу Кировского внутригородского района Игоря Рудакова проконтролировать взаимодействие управляющих компаний и ООО «СКС», чтобы последствия подтоплений ликвидировались как можно скорее.



Заместитель руководителя - руководитель управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Самары Александр Андриянов доложил о мерах, которые предпринимаются для устранения последствий подтоплений:

«Откачка ведется в полную силу – за последние сутки было откачано 2800 кубометров воды. При этом вывоз снега мы держим на том же уровне, что и раньше – за сегодняшнюю ночь вывезли 4800 кубометров».



Глава Самары поручила главам районов следить за состоянием дворовых территорий, ответственность за которые лежит в том числе и на управляющих компаниях, ТСЖ и ЖСК. Она подчеркнула, что к организациям, которые недостаточно быстро реагируют на просьбы своих жильцов, будут применяться меры административного воздействия.

Фото: администрация Самары