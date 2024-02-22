Глава Самары наградила сотрудников «Т Плюс»

152

Глава г.о. Самара Елена Лапушкина отметила благодарственными письмами и почетной грамотой четырех сотрудников ПАО «Т Плюс». Торжественное награждение прошло в рамках концерта в честь Дня защитника Отечества в присутствии главного инженера Самарского филиала «Т Плюс» Андрея Филиппова и заместителя директора филиала по экономике и финансам Дмитрия Смородинова.

Почетную грамоту III степени главы г.о. Самара и нагрудный знак получил заместитель главного инженера Самарской ГРЭС по эксплуатации котельных Мирон Штерн. Благодарственными письмами за высокий профессионализм, ответственность за результаты своего труда и достойный вклад в развитие компании награждены сотрудники «Предприятия тепловых сетей»: старшие мастера Никита Остапенко и Александр Троицкий и слесарь Евгений Ендовицкий.

«При вашем непосредственном участии в городе проведена большая работа по обновлению коммунальных сетей. Благодаря программам привлечения инвестиций в сфере ЖКХ за последние несколько лет переложено свыше 144 км тепловых сетей. За этот вклад в повышение надежности теплоснабжения жителей и предприятий областной столицы мне хотелось бы поблагодарить весь персонал предприятия», – отметила Елена Лапушкина.