Глава Самары наградила сотрудников «Т Плюс»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Школьники вручили водителям открытки - памятки и поздравили с наступающим Днём защитника Отечества.
Пристегни ребёнка: сотрудники Госавтоинспекции Новокуйбышевска провели профилактическую акцию
Автомобилисты с улыбками и благодарностью принимали поздравления, а в ответ заверили, что всегда будут внимательными и вежливыми на дорогах.
В Тольятти девушки-автоинспекторы поздравили мужчин-водителей с предстоящим праздником
Участниками соревнований стали 155 спортсменов из регионов ПФО, в том числе 20 спортсменов из Самарской области.
Завершилось первенство ПФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Диспансеризация и профилактические осмотры помогают выявлять заболевания на ранних стадиях, когда они еще не вызывают явных симптомов.
Самарский врач-кардиолог: диспансеризация помогает контролировать состояние сердца и сосудов
Он поделился информацией о достижениях IT-отрасли в Самарском регионе, о задачах и приоритетах, которые поставил губернатор перед министерством цифрового развития.
Руководитель регионального департамента информационных технологий и связи встретился с тольяттинским IT-сообществом
Самарских защитников Отечества наградили госнаградами
Самарских защитников Отечества наградили госнаградами
В Самаре прошла встреча с освободителями Авдеевки
В Самаре прошла встреча с освободителями Авдеевки
"Крылья Советов" подписали контракт с белорусским защитником Кириллом Печениным
"Крылья Советов" подписали контракт с белорусским защитником Кириллом Печениным
Наверх
Самара  -18 °C, Тольятти  -16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.44
0.09
EUR 99.9
0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ГУ МЧС СО состоялось торжественное мероприятие в честь Дня защитника Отечества
В Южном Городе ребята из отряда ЮИД провели Акцию «По законам дороги»
В Самаре пройдет лекция «Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Глава Самары наградила сотрудников «Т Плюс»

22 февраля 2024 12:43
152
Глава Самары Елена Лапушкина наградила сотрудников «Т Плюс»

Глава г.о. Самара Елена Лапушкина отметила благодарственными письмами и почетной грамотой четырех сотрудников ПАО «Т Плюс». Торжественное награждение прошло в рамках концерта в честь Дня защитника Отечества в присутствии главного инженера Самарского филиала «Т Плюс» Андрея Филиппова и заместителя директора филиала по экономике и финансам Дмитрия Смородинова.

Почетную грамоту III степени главы г.о. Самара и нагрудный знак получил заместитель главного инженера Самарской ГРЭС по эксплуатации котельных Мирон Штерн. Благодарственными письмами за высокий профессионализм, ответственность за результаты своего труда и достойный вклад в развитие компании награждены сотрудники «Предприятия тепловых сетей»: старшие мастера Никита Остапенко и Александр Троицкий и слесарь Евгений Ендовицкий.

«При вашем непосредственном участии в городе проведена большая работа по обновлению коммунальных сетей. Благодаря программам привлечения инвестиций в сфере ЖКХ за последние несколько лет переложено свыше 144 км тепловых сетей. За этот вклад в повышение надежности теплоснабжения жителей и предприятий областной столицы мне хотелось бы поблагодарить весь персонал предприятия», – отметила Елена Лапушкина.

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Т Плюс» познакомила гостей Международной выставки «Россия» с историей старейшей станции Поволжья – Самарской ГРЭС.
21 февраля 2024, 16:54
«Т Плюс» приняла участие в Дне энергетики на Международной выставке «Россия»
«Т Плюс» познакомила гостей Международной выставки «Россия» с историей старейшей станции Поволжья – Самарской ГРЭС. Общество
500
В Самарской области действует целый ряд дистанционных сервисов, позволяющих поделиться информацией, не выходя из дома.
20 февраля 2024, 15:16
До 25 февраля «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от своих клиентов показания приборов  учета энергоресурсов
В Самарской области действует целый ряд дистанционных сервисов, позволяющих поделиться информацией, не выходя из дома. ЖКХ
722
Вместе с наилучшими пожеланиями от энергетиков жители областного центра получают пригласительные билеты на праздничный концерт.
19 февраля 2024, 18:37
«ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет горожан с наступающим Днем защитника Отечества
Вместе с наилучшими пожеланиями от энергетиков жители областного центра получают пригласительные билеты на праздничный концерт. ЖКХ
748

В центре внимания
Самарская область стала победителем сразу в трех номинациях Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards
22 февраля 2024  13:45
Самарская область стала победителем сразу в трех номинациях Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards
152
В Самарской области по нацпроекту отремонтируют дороги, ведущие к спортивным учреждениям
22 февраля 2024  13:14
В Самарской области по нацпроекту отремонтируют дороги, ведущие к спортивным учреждениям
139
В День защитника Отечества на самарской набережной будут работать военно-патриотические тематические площадки
22 февраля 2024  11:59
В День защитника Отечества на самарской набережной будут работать военно-патриотические тематические площадки
287
Ежемесячную выплату из материнского капитала получают более 5 тысяч самарских семей
22 февраля 2024  11:52
Ежемесячную выплату из материнского капитала получают более 5 тысяч самарских семей
170
Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День защитника Отечества
22 февраля 2024  09:54
Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День защитника Отечества
204
Весь список