«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует самарцам быть внимательными при проведении поверки приборов учета  

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В Самарской области активизировались лжекоммунальщики, которые под видом официальных структур предлагают свои услуги по поверке и замене счетчиков горячего водоснабжения.

Неизвестные, расклеивают на подъездах домов объявления об истекшем сроке поверки приборов учета и срочной необходимости их поменять, позже пытаются попасть в квартиры. Требуют сделать поверку приборов учета воды, а иногда и полностью их заменить. Свои услуги оценивают в несколько тысяч рублей. В случае отказа пугают штрафами и даже отключением воды. Цель таких организаций навязать ненужные дорогие услуги по замене прибора учета.

«ЭнергосбыТ Плюс» призывает жителей региона быть бдительными и осторожными, предупредить своих родственников и знакомых старшего поколения. В первую очередь от действий таких лиц страдают пожилые люди.

По закону поверка индивидуальных приборов учета воды выполняется согласно межповерочного интервала, указанного в паспорте прибора. Требования любой сторонней организации о поверке ранее указанного срока незаконны.

«Уточнить срок поверки приборов учета горячей воды можно в паспорте счетчика. За два месяца до наступления периода поверки в платежке от нашей компании всегда будет прописана рекомендация об этом», - подчеркнул директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», Юрий Рябов.

Также перед заключением договора с компанией, которая будет обслуживать прибор учета, стоит убедиться в том, что она включена в реестр метрологических служб. Проверить наличие и статус аккредитации конкретной фирмы можно на сайте Федеральной службы по аккредитации.

Напомним, что в случае истечения срока поверки ПУ клиенту требуется:

- сделать поверку в любой компании, аккредитованной Росстандартом;

- направить копии документов (или их фото) в энергокомпанию (удобнее всего это сделать через форму «Обратная связь» на сайте https://samara.esplus.ru/clients/).

Фото из открытых источников