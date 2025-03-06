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«ЭнергосбыТ Плюс» направил заявления в Госжилинспекцию для проверки деятельности управляющих компаний Тольятти

6 марта 2025 09:46
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«ЭнергосбыТ Плюс» направил заявления в Госжилинспекцию для проверки деятельности управляющих компаний Тольятти

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направил в Государственную жилищную инспекцию области заявления о проведении проверок по фактам грубого нарушения лицензионных требований со стороны пяти управляющих компаний Тольятти. Это общества с ограниченной ответственностью «УК № 2», «БОН», «УК «Энерджи», «УК «ТЛТ» и «УК «Восточная». Общая сумма задолженности этих организаций за потреблённые тепло, горячую и холодную воду, а также водоотведение уже превысила 500 млн рублей.

Управляющие компании, имеющие лицензию на ведение своей деятельности, обязаны своевременно оплачивать услуги поставщиков ресурсов. Средства, в том числе, направляются на реконструкцию изношенных сетей, поэтому недобросовестные УК ставят под угрозу не только надёжность работы систем внутри дома, но и во всём городе. За нарушение лицензионных требований для юридических лиц предусмотрены административные штрафы. Также их могут лишить права на управление домами.

«На мой взгляд инициатива, предложенная руководством Самарской области по сокращению числа управляющих компаний на рынке региона, крайне своевременна. Это позволит сохранить исключительно эффективные и добросовестные организации, а в выигрыше окажутся именно жители, которые смогут получать качественные услуги», — рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Энергетики вынуждены использовать все предусмотренные законом способы воздействия на должников, злоупотребляющих договором управления жилищным фондом, заключённым с гражданами. Действенным механизмом борьбы с недобросовестными УК является обращение в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации и прокуратуру, ГЖИ и к самим гражданам – собственникам жилого фонда, управляемого недобросовестными коммунальщиками.

Теги: Т ПЛЮС

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