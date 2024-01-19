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«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает организациям региона о необходимости проверки работоспособности приборов учета и их поверки

19 января 2024 17:26
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На сегодняшний день энергетики не могут принять показания по части объектов, оснащенных приборами учета.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает предприятиям и организациям Самарской области о необходимости своевременной поверки и восстановления работоспособности приборов учета тепла. На сегодняшний день энергетики не могут принять показания по части объектов, оснащенных приборами учета.

Среди основных причин - нарушение работы прибора, отсутствие акта периодической проверки специалистами технической инспекции и окончание межповерочного интервала. Уточнить информацию о статусе прибора учета по конкретному адресу можно на официальном сайте «ЭнергосбыТ Плюс».

«У каждого прибора учёта есть свой срок поверки, о чем важно помнить всем эксплуатирующим организациям. Кроме того, могут иметь место сбои в работе прибора учета, в результате чего показания не могут быть приняты к расчетам. Мы призываем своих клиентов в ежемесячном режиме отслеживать актуальность данной информации. Это влияет на корректность выставляемых энергокомпанией начислений за полученную тепловую энергию», – рассказал технический директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.

После поверки прибора учета или восстановления его работоспособности необходимо направить в адрес энергокомпании pu_samara@esplus.ru заявку с приложением пакета документов.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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