Энергетики провели урок энергобезопасности и экологии для школьников Тольятти

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Сотрудники Самарского филиала «Т Плюс» провели серию тематических уроков для учащихся школ Тольятти. Предметом обсуждения в игровой форме стала энергетическая безопасность и бережное отношение к природе.

Мероприятие состоялось в рамках межрегиональных проектов «Безопасность тепла» и «Экология», призванных знакомить школьников с правилами поведения вблизи энергетических объектов и доступными способами заботы об окружающей среде. В гости к первоклассникам пришла волшебная героиня Капелька, вместе с которой они собирали напольные пазлы, отвечали на вопросы веселой викторины и соревновались в ходе увлекательной эстафеты.

«Важно с младшего возраста знакомить ребят с правилами обращения с теплом и электричеством, которые помогут обезопасить их пребывание как на улицах города, так и дома. А также объяснять, почему важно беречь природу. В текущем учебном году мы провели уже целый ряд подобных уроков в Самаре и Тольятти. Впереди новые встречи детей со сказочным энергетиком Теплославом и Капелькой в Сызрани и Новокуйбышевске», – отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

Напомним, что в 2022 году в «Т Плюс» утверждена ESG-стратегия для устойчивого развития регионов присутствия. ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) – принципы управления компанией, в основе которых лежит в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Бизнес, который работает в данном направлении стремится улучшить жизнь клиентов и своих сотрудников, а также заботится о развитии регионов присутствия (вносит вклад в экономику, природу и социальные проекты).