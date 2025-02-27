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Энергетики Новокуйбышевских тепловых сетей выявляли 74 незаконных объекта в охранных зонах коммуникаций

27 февраля 2025 10:33
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Энергетики Новокуйбышевских тепловых сетей выявляли 74 незаконных объекта в охранных зонах коммуникаций

Специалисты Новокуйбышевских тепловых сетей (Самарский филиал «Т Плюс») выявили 74 незаконно размещённых объекта в охранных зонах коммуникаций за последние пять лет. Каждое второе нарушение было устранено благодаря совместной работе с администрацией города и собственниками построек и сооружений.

Охранные зоны представляют собой участки земли шириной 3 метра с каждой стороны от трубопровода или другой конструкции тепловой сети, где действуют особые правила и ограничения. В частности, на этой территории не допускается капитальное и иное строительство, организация свалок, размещение детских площадок, проездов, автостоянок и других объектов.

На сегодняшний день в Новокуйбышевске остаётся 38 объектов-нарушителей. Теплоэнергетики вместе с представителями администрации рассматривают возможность переноса данных конструкций на безопасные территории.

«Наши специалисты ведут постоянный мониторинг теплосетевого имущества на предмет появления незаконных построек в их охранных зонах. Так, в прошлом году было демонтировано 13 детских и спортивных площадок, угрожающих жизни и здоровью горожан. Работа по оставшимся фактам продолжается», — отметил технический директор — главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович.

Сообщить о фактах размещения объектов в охранной зоне тепловых сетей можно, позвонив в Тепловую справочную службу по телефону 8(800)700-18-46, а также написать обращение на портале tss.tplusgroup.ru.

 

Теги: Т ПЛЮС

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