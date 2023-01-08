ЭкоСтройРесурс: куда сдать ёлку на переработку

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ЭкоСтройРесурс продолжает проводить важную и социально значимую акцию по переработке хвойных деревьев. Чтобы ёлка обрела вторую жизнь, достаточно отнести ее без мишуры на контейнерную площадку. Сбор деревьев продлится до конца января.

В Самаре силами регионального оператора акция «Подарите ёлке вторую жизнь» проходит уже четвертый год. За это время более 6 тысяч хвойных деревьев были переработаны в десятки кубометров экологичного сырья. Причем для удобства жителей сбор осуществляется со всех 4,5 тысяч контейнерных площадок.

После переработки новогодние ёлки превращаются в щепки, которые можно использовать в сельском хозяйстве, на даче или для обустройства вольеров, где содержатся животные, а также для благоустройства территорий.

Оставшийся материал, как обычно, раздадут жителям областной столицы. Бункер с экосырьём ЭкоСтройРесурс доставит на задний двор центрального офиса на Сердобской, 8. Информация о раздаче щепы будет заранее опубликована на официальном сайте и в группах в социальных сетях.

Площадка у МЕГИ

Торгово-развлекательный центр также участвует в акции. Ёлку можно оставить на открытой парковке «МЕГА Самара» возле сортировочной станции: 14, 15, 21, 22, 28, 29 января с 11:00 до 17:00. В феврале деревья будут переданы ЭкоСтройРесурсу для переработки.

Фото из открытых источников