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Деньги на строительство самарского водопровода собирали через облигационный заём

26 марта 2021 10:38
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Деньги на строительство самарского водопровода собирали через облигационный заём

Провести воду в большом развивающемся городе – дело нужное, но затратное. После того, как в 80-х годах ХIХ века московский инженер Николай Зимин подготовил технический проект водопровода, перед Городской управой встал вопрос: на какие средства начинать строительство.  

Была создана водопроводная комиссия, на которой решили обратиться за помощью к тем, для кого и создавался проект – к жителям – и предложили организовать «водопроводный заём». Вскоре Городская управа объявила о начале продаж шестипроцентных облигаций самарского водопроводного займа на сумму 100 000 рублей по номинальной цене 100 рублей. Всего было выпущено облигаций на 400 тысяч рублей, это примерно 80% от суммы, необходимой на строительство. Обеспеченные самарцы охотно участвовали в «водопроводном займе», и вскоре деньги были собраны. На них в Самаре в 1886 году было построено 10 фонтанов, 16 уличных водозаборов, 247 пожарных кранов и подсоединено 120 домовладений. Протяженность первого участка водопровода составила 27,5 км. 

Копия облигации на предъявителя хранится в Музее воды на Городской водопроводной станции  «РКС-Самара». 

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  2021 год – юбилейный: самарскому городскому водопроводу исполняется 135 лет. К этой дате «РКС-Самара» подготовили квартальный календарь с экспонатами музея истории самарского водопровода. На страницах календаря размещены фотографии  некоторых любопытных экспонатов: документов ХIХ и ХХ веков о водоснабжении города, деревянной водопроводной трубы, уникальных крышек колодцев и запорной арматуры 1886 года. Всё это и другие интересные предметы, имеющие отношение к истории водоснабжения и водоотведения, можно увидеть в музее на Городской водопроводной станции.

В условиях ограничительных мероприятий экскурсии временно не проводятся, поэтому музей истории самарского водопровода придёт к своим посетителям сам. В инстаграм-аккаунте rks_samara появляются ежемесячные виртуальные экскурсии и рассказы об экспонатах из юбилейного календаря.

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