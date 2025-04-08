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Более 2 400 домов в частном секторе Самары подключено к центральным сетям водоснабжения благодаря спецпрограммам

8 апреля 2025 12:25
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Более 2 400 домов в частном секторе Самары подключено к центральным сетям водоснабжения благодаря спецпрограммам

За время действия программ «Вода с улицы – в дом» и «Удобства – в дом» 2 379 домов в частном секторе областной столицы подключены к системе водоснабжения и 64 – к системе водоотведения.

У жителей частного сектора Самары несколько лет назад появилась возможность подключиться к централизованным системам водоснабжения и водоотведения по упрощённой системе. В «РКС-Самара» решили, что в 21 веке в городе-миллионнике, где делают ракеты, пора перестать ходить с ведрами за водой и пользоваться выгребными ямами и уличными туалетами. Специалисты ресурсной компании разработали и реализуют программы «Вода с улицы – в дом» и «Удобства – в дом». Благодаря этому несколько тысяч горожан уже пользуются услугами водоснабжения и водоотведения в своих домах.

Проектные и монтажные работы проводятся на индивидуальных условиях. Часто в «РКС-Самара» обращаются группы жителей, чтобы подключиться целыми улицами. Это значительно дешевле и выгоднее.

В 2024 году ресурсоснабжающая компания приняла в работу (заключаются договоры, выполняются проекты, рассматриваются варианты) 235 заявлений на подключения к городским сетям водоснабжения, выполнено 75 подключений. Количество водоразборных колонок в Самаре сократилось с 1356 в 2019 году до 220 в марте 2025 года. Всего за время действия программы подключено к централизованной системе водоснабжения 2 379 домов. В тех районах, где администрации включились в работу, процесс идёт быстро и слаженно: в Красноглинском районе все, кто хотел, завели воду в дом; близки к этому Промышленный, Самарский и Советский районы города Самары.

Для подключения к централизованной системе водоотведения в 2024 году в «РКС-Самара» приняли 160 заявлений, за время действия программы 64 домовладения подключены к централизованным сетям водоотведения. Но здесь работы ещё очень много. По последним данным, в городе остаётся более 2,5 тысяч домов с выгребными ямами и уличными туалетами.

 

Теги: РКС-Самара

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