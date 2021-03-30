Бесплатной воды в колонке не бывает: тысячи самарцев пользуются водой за счёт других

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«РКС-Самара» взяли курс на подключение всех домовладений к городской системе водоснабжения. В 21 веке пора перестать ходить по городу с ведрами. Колонки выполнили свою историческую миссию, давали воду тем, у кого по объективным причинам не было возможности подключиться к централизованным сетям водоснабжения.

С момента появления водопроводных колонок в 19 веке (водоразборок, водоразборных будок, как их тогда называли) и по сегодняшний день правила пользования не изменились: все, кто набирает воду в колонках, должны оплачивать полученную услугу. Это такая же чистая питьевая вода, которая подаётся в домовые краны, на подготовку которой затрачиваются ресурсы: ее поднимают со дна Волги, очищают, готовят, проводят анализы и мощными электронасосами перекачивают в городскую сеть.

Сегодня стоимость услуги «приносная вода» на одного абонента составляет чуть больше 30 рублей в месяц. При этом в Самаре более 3 600 лицевых счетов с задолженностью выше 1000 рублей. Это означает, что все они не платили за воду более двух лет. Но есть и такие, кто накопил долги более 13 тысяч (на ул.Литвинова ) и даже 20 тысяч (ул.Транзитной и Дарвина). Они не оплачивали воду никогда!

Удивительно, но как показала практика, именно те, кто имеют долги, больше всего возмущаются тем, что колонки выходят из строя, оскорбляют рабочих, пишут жалобы.

Программа «Вода с улицы – в дом», поддержанная властями, призвана в течение трех лет ликвидировать все водоразборные колонки и оказать посильную помощь только добросовестным абонентам, своевременно оплачивающим услуги водоразборных колонок, передает пресс-служба «РКС-Самара».

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»