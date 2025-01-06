6 января поступило сообщение об утечке на водоводе холодного водоснабжения в Самаре по, ул. Советской Армии, 205

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6 января в 13:36 в ОДС ГУ МЧС СО поступило сообщение об утечке на водоводе холодного водоснабжения диаметром 500 мм в Октябрьском районе Самары по ул. Советской Армии, 205.

На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 24 многоквартирного и 20 частных жилых домов, водоснабжение социально-значимых объектов не нарушено.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей 22.00 06.01.2025.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Фото: ГУ МЧС СО