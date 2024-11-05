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За неделю в Самарской области коронавирусом заболел 1561 человек
За неделю в Самарской области коронавирусом заболел 1561 человек
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За неделю в Самарской области коронавирусом заболел 1561 человек

5 ноября 2024 14:03
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За неделю в Самарской области коронавирусом заболел 1561 человек

За неделю с 28 октября по 3 ноября 2024 в РФ выявлено 24076 заболевших коронавирусом, в Самарской области - 1561.

В России госпитализировано за этот период 2533 человека, в Самарской области - 53.

Умерли за это время 70 жителей страны, в Самарской области - 4 пациента.

Выздоровели за неделю с 28 октября по 3 ноября 2024 года в РФ 24225 человек, в регионе — 1811 человек.

Показатель заболеваемости коронавирусом (на 100 тысяч населения) за прошедшую неделю в России составил 17,02 и вырос в сравнении с предыдущей неделей на 0,6%, пишет СитиТраффик.

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