За год более 110 тысяч  жителей региона посетили   центры здоровья

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Об этом рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.



"Это одно из направлений нашей профилактической работы. На территории Самарской области функционируют 20 центров здоровья. В этих подразделениях при поликлиниках все желающие могут получить помощь по коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний и обучению основам здорового образа жизни. Также проводятся специальные курсы - школы по отказу от курения, по рациональному питанию, школы для лиц с факторами риска сердечно-сосудистых и других заболеваний. Кроме того, в рамках 2 этапа диспансеризации в центрах здоровья наши пациенты получают углубленное индивидуальное профилактическое консультирование", - отметила Элла Малютина.



Важная составляющая деятельности центров здоровья - выездные мероприятия. Специалисты осуществляют выездной прием населения в организованных коллективах - предприятиях, образовательных учреждениях, сельских поселениях. Ежегодно сотрудники центров здоровья проводят порядка 4000 выездов, в ходе которых профилактическую помощь получают около 50 000 жителей Самарской области.



"Профилактика - это всегда забота о здоровье, возможность предупредить изменения в своем организме и не допустить болезни или осложнений, - подчеркнула Элла Малютина. - Всех жителей, кто в этом году ещё не успел пройти диспансеризацию или профилактический медосмотр, приглашаем в поликлиники. Совместите профилактический визит с вакцинацией от гриппа и по показаниям - от пневмококковой инфекции и коронавируса. Сейчас самое время обезопасить себя от вирусных инфекций".

Фото: минздрав СО