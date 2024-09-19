За год более 110 тысяч  жителей региона посетили   центры здоровья

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня в Самаре состоялся круглый стол «Кадры в безопасности: подготовка и запрос рынка».
В Самаре обсудили, какими навыками должны владеть начинающие ИБ-специалисты
От своевременной передачи данных счетчиков зависит актуальность начислений в квитанции.
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает данные счетчиков тепла от своих клиентов
Об этом рассказал в прямом эфире из Центра управления регионом врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
В Самарской области ежедневно порядка двух тысяч человек заболевают ОРВИ и около 400 - COVID-19мм
Собственники и руководители предприятий, институтов развития и эксперты обсудили, как сегодня меняется отрасль машиностроения и металлообработки, и какие возможности для роста это дает. 
Бизнес-конференция «ЗА – ЗАВОД»: в центре «Мой бизнес» обсудили развитие отрасли машиностроения и металлообработки
Не менее сложно объяснить ему, что неправильное питание грозит ожирением, которое стало моложе: его всё чаще выявляют у детей 15–17 лет.
Минздрав СО: приучить ребёнка есть овощи или богатую белком пищу вместо сладостей и фастфуда — задача не из простых.
«Сегодня мы подводим итоги проведённых в регионе кампаний», - отметил Вячеслав Федорищев.
Вячеслав Федорищев провел заседание Президиума регполитсовета "Единой России"
В Чапаевске на одном из пешеходных переходов ребята учились правильно переходить дорогу.
Госавтоиспекторы региона приняли участие в мероприятии "Посвящение первоклассников в юные пешеходы»
Основная задача профилактических мероприятий – объяснить населению о мерах предосторожности в частном секторе и правила устройства эксплуатации электрооборудования и печей.
В регионе проходит профилактическая операция «Жилище»
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.67
0.24
EUR 102.04
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на открытие персональной фотовыставки Елены Демидовой «Я выбираю цвет»
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 19-22 сентября приглашают самарцев
Самарские лесоводы отметили профессиональный праздник – День работников леса
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

За год более 110 тысяч  жителей региона посетили   центры здоровья

19 сентября 2024 14:15
154
На территории Самарской области функционируют 20  центров здоровья.

Об этом рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.

"Это одно из направлений нашей профилактической работы. На территории Самарской области функционируют 20  центров здоровья. В этих подразделениях при поликлиниках все желающие могут получить помощь по коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний и обучению основам здорового образа жизни. Также проводятся специальные  курсы - школы  по отказу от курения, по  рациональному питанию, школы  для лиц с факторами риска сердечно-сосудистых  и других заболеваний. Кроме того, в рамках 2 этапа диспансеризации в центрах здоровья  наши пациенты получают углубленное индивидуальное профилактическое консультирование", - отметила Элла Малютина.

Важная составляющая деятельности центров здоровья - выездные мероприятия. Специалисты осуществляют выездной прием населения в организованных коллективах -  предприятиях, образовательных учреждениях, сельских поселениях.  Ежегодно сотрудники центров здоровья проводят порядка   4000 выездов, в ходе которых профилактическую помощь получают около 50 000 жителей Самарской области.

"Профилактика - это всегда забота о здоровье, возможность предупредить изменения в своем организме и не допустить болезни или осложнений, - подчеркнула Элла Малютина. - Всех жителей, кто в этом году ещё не успел пройти диспансеризацию или профилактический медосмотр, приглашаем в поликлиники. Совместите профилактический визит с вакцинацией от гриппа и по показаниям - от пневмококковой инфекции и коронавируса.  Сейчас самое время обезопасить себя от вирусных инфекций".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Об этом рассказал в прямом эфире из Центра управления регионом врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
19 сентября 2024, 16:48
В Самарской области ежедневно порядка двух тысяч человек заболевают ОРВИ и около 400 - COVID-19мм
Об этом рассказал в прямом эфире из Центра управления регионом врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Здравоохранение
87
Не менее сложно объяснить ему, что неправильное питание грозит ожирением, которое стало моложе: его всё чаще выявляют у детей 15–17 лет.
19 сентября 2024, 16:23
Минздрав СО: приучить ребёнка есть овощи или богатую белком пищу вместо сладостей и фастфуда — задача не из простых.
Не менее сложно объяснить ему, что неправильное питание грозит ожирением, которое стало моложе: его всё чаще выявляют у детей 15–17 лет. Здравоохранение
95
Главный способ уберечь жителей региона от гриппа – вакцинация.
18 сентября 2024, 17:06
Эксперты советуют жителям Самарской области не ФЛИРТовать с коронавирусом и гриппом
Главный способ уберечь жителей региона от гриппа – вакцинация. Здравоохранение
550
Здравоохранение
Об этом рассказал в прямом эфире из Центра управления регионом врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
19 сентября 2024  16:48
В Самарской области ежедневно порядка двух тысяч человек заболевают ОРВИ и около 400 - COVID-19мм
94
Не менее сложно объяснить ему, что неправильное питание грозит ожирением, которое стало моложе: его всё чаще выявляют у детей 15–17 лет.
19 сентября 2024  16:23
Минздрав СО: приучить ребёнка есть овощи или богатую белком пищу вместо сладостей и фастфуда — задача не из простых.
98
На территории Самарской области функционируют 20  центров здоровья.
19 сентября 2024  14:15
За год более 110 тысяч  жителей региона посетили   центры здоровья
154
В Чапаевске проводится выездная вакцинация сотрудников организаций и предприятий
19 сентября 2024  13:29
В Чапаевске проводится выездная вакцинация сотрудников организаций и предприятий
172
порядка 450 новых целевиков начали в СамГМУ подготовку для системы здравоохранения
19 сентября 2024  12:18
Порядка 450 новых целевиков начали в СамГМУ подготовку для системы здравоохранения
213
Главный способ уберечь жителей региона от гриппа – вакцинация.
18 сентября 2024  17:06
Эксперты советуют жителям Самарской области не ФЛИРТовать с коронавирусом и гриппом
550
В дневном стационаре пациент находится от 2 до 6 часов под постоянным наблюдением врача.
18 сентября 2024  15:41
В Клиниках СамГМУ открылся дневной стационар с расширенным перечнем услуг
466
С их помощью мобильные бригады выезжают для оказания неотложной помощи, проведения осмотров и диспансеризации, доставляют лекарства и транспортируют биоматериал в лаборатории.
18 сентября 2024  15:09
За последние два года автопарк Отрадненской городской больницы пополнили два автомобиля
492
На ресурсе раз в день будет обновляться информация о количестве вакцин.
18 сентября 2024  14:53
Минздрав СО: где можно узнать о наличии вакцин от гриппа в прививочных пунктах
523
За первый день «Диктант здоровья» написали более 500 тысяч россиян
18 сентября 2024  12:29
За первый день «Диктант здоровья» написали более 500 тысяч россиян
428
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
2305
Весь список
В центре внимания
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
19 сентября 2024  10:51
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
220
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников оборонных предприятий Самарской области с профессиональным праздником
19 сентября 2024  10:39
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников оборонных предприятий Самарской области с профессиональным праздником
268
Владимир Путин поздравил участников встречи с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации.
18 сентября 2024  21:28
Вячеслав Федорищев принял участие во встрече Президента РФ Владимира Путина с избранными в ходе единого дня голосования главами субъектов
1345
В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта
18 сентября 2024  13:03
В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта
479
Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure
18 сентября 2024  12:06
Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure
664
Весь список