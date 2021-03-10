В Самаре снизилось число заболевших коронавирусом

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10 марта в регионе подтверждено 254 случая новой коронавирусной инфекции:

- 45 в г.Самара

- 106 в г.Тольятти

- 17 в Большечерниговском районе

- 17 в Кинельском районе

- 14 в Ставропольском районе

- 7 в г. Сызрань

- 6 в Сергиевском районе

- 6 в г. Чапаевск

- 5 в г. Жигулевск

- 5 в Безенчукском районе

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Похвистневском районе

- 4 в Камышлинском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Красноармейском районе

- 2 в г. Новокуйбышевск

- 2 в г. Кинель

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в г. Похвистнево



223 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 31 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 51214 случаев коронавируса.

Скончались 952 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщина 75 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 27, 47, 64, 68 лет, мужчины 62, 65 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

мужчина 46 лет, женщина 59 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 72 года, страдавший онкологическим заболеванием;

мужчины 42, 70 лет;

женщины 64, 72, 75 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 29,82, по стране - 61,83.

Коэффициент летальности в области - 1,86, в стране - 2,07, передает пресс-служба оперштаба СО.

Фото из открытых источников