В Самаре снизилось число заболевших коронавирусом

10 марта в регионе подтверждено 254 случая новой коронавирусной инфекции:
- 45 в г.Самара
- 106 в г.Тольятти
- 17 в Большечерниговском районе
- 17 в Кинельском районе
- 14 в Ставропольском районе
- 7 в г. Сызрань
- 6 в Сергиевском районе
- 6 в г. Чапаевск
- 5 в г. Жигулевск
- 5 в Безенчукском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Похвистневском районе
- 4 в Камышлинском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Красноармейском районе
- 2 в г. Новокуйбышевск
- 2 в г. Кинель
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в г. Похвистнево
223 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 31 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 51214 случаев коронавируса.
Скончались 952 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщина 75 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 27, 47, 64, 68 лет, мужчины 62, 65 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
мужчина 46 лет, женщина 59 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 72 года, страдавший онкологическим заболеванием;
мужчины 42, 70 лет;
женщины 64, 72, 75 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 29,82, по стране - 61,83.
Коэффициент летальности в области - 1,86, в стране - 2,07, передает пресс-служба оперштаба СО.
Фото из открытых источников
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