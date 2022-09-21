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Светлана Булгакова: «Алкоголизм в старшем возрасте развивается гораздо быстрее, чем в молодом»

21 сентября 2022 16:14
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Спиртные напитки у людей старше 60 лет снижают иммунитет, из-за чего неизбежны частые воспаления легких.

Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой гериатрии и возрастной эндокринологии Самарского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Светлана Викторовна Булгакова о вреде алкоголизма в старшем возрасте:

- Люди старше 60 лет, как правило, имеют несколько хронических заболеваний, для лечения которых принимают медикаменты. Алкоголь, несовместимый с большинством лекарственных препаратов, оказывает системное воздействие на все органы и ткани организма.

Клетки печени принимают на себя основной удар и стараются обезвредить все вещества, которые всасываются в желудочно-кишечном тракте. В результате развиваются ожирение печени, гепатит, цирроз, провоцируется развитие рака печени.

Алкоголь поражает сердце, вызывает аритмии и сердечную недостаточность, приводит к повышению артериального давления, повреждает поджелудочную железу, вызывая острый, а также хронический панкреатит.

Спиртное приводит к поражению как центральной, так и периферической нервной системы. В результате может возникнуть полинейропатия, при которой, в частности, нарушается походка. Люди часто падают и получают травмы и переломы, что в пожилом возрасте особенно опасно.

Алкоголь снижает содержание в крови витаминов группы В. Восполнить их дефицит пожилым пациентам очень нелегко. Вследствие нехватки витамина В, а также при остром алкогольном отравлении поражаются те структуры головного мозга, которые отвечают за память. Возникает нарушение памяти: человек не может запомнить новую информацию, забывает о том, что происходило недавно.

Злоупотребление алкоголем значительно увеличивает риск развития любых заболеваний, связанных с возрастом. В частности, у пациентов старшего возраста резко повышается риск развития деменции и всевозможных когнитивных расстройств.

Спиртные напитки у людей старше 60 лет снижают иммунитет, из-за чего неизбежны частые воспаления легких.

В старшем возрасте гораздо быстрее, чем в молодом, развивается алкоголизм. Как правило, зависимость возникает при небольших объемах выпитого и меньшей регулярности. Это связано с «возрастным» снижением в организме содержания воды, необходимой для растворения алкоголя, с ослаблением работы печени, а значит, с большей интоксикацией при тех же дозах.

У пожилых людей причиной злоупотребления алкоголем нередко становится так называемая старческая депрессия, при которой спиртное выступает в качестве средства самолечения, как и при бессоннице. Но алкоголь не только не помогает при подобных состояниях, а усугубляет, усиливает и депрессию, и бессонницу. Помочь может активный, здоровый образ жизни, правильное питание, посильная физическая нагрузка.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Спиртные напитки у людей старше 60 лет снижают иммунитет, из-за чего неизбежны частые воспаления легких.
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Светлана Булгакова: «Алкоголизм в старшем возрасте развивается гораздо быстрее, чем в молодом»
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