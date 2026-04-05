В России разработали ГОСТ на приготовление запеканки и вареников

В проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни содержатся рекомендации по технологии приготовления вареников и запеканки. Об говорится в соответсвующем документе.

«Тесто для вареников должно быть пресным, его следует изготавливать из пшеничной, ржаной или гречневой муки. Есть и разновидность этого блюда — ленивые вареники», — сообщается в документе. Текст приводит РИА Новости.

Для запеканок в проекте ГОСТа рекомендовано использовать измельченные, размятые или пюреобразные продукты — картофель, овощи, крупы и творог. Ингредиенты следует выкладывать слоями в жаропрочную форму и запекать до появления румяной корочки. В ГОСТе также перечислены подходящие дополнения к блюдам: к запеканкам можно подать сметану, к сладким вариантам — плодово-ягодные кисели, варенья, распущенный мед, сгущенное молоко. Вареники рекомендуется подавать горячими, хотя сладкие можно есть и холодными.

Фото pxhere.com