Томаты в магазинах России подорожали

В крупных российских торговых сетях стоимость томатов стартует от 249 рублей за килограмм, что полностью соответствует сезонным колебаниям, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Ранее в Telegram-канале «Shot Проверка» отмечался значительный рост цен на помидоры: средняя цена превышает 500 рублей за килограмм, а иногда достигает почти 1,5 тысячи рублей.

По словам Богданова, весной, в начале и середине апреля, стоимость томатов традиционно повышается из-за роста затрат тепличных хозяйств. С наступлением сезона отечественных грунтовых овощей цены постепенно снижаются. Для томатов сезонная коррекция наступает позже, чем для огурцов.

Торговые сети, добавил глава АКОРТ, расширяют поставки как российских, так и импортных томатов, чтобы поддерживать разнообразие и доступность овощей для покупателей. В зависимости от формата магазина на полках представлено от 5 до 53 видов и фасовок томатов, что позволяет выбрать оптимальный вариант для разных бюджетов.