В открытом космосе загорелся туалет летящего к Луне корабля

Космический корабль Orion, совершающий полет к Луне, подал сигнал о неисправности на борту, сообщают в NASA.

Выяснилось, что на космическом корабле в негодность пришел туалет. Дорогостоящая очистительная система подавала тревожные сигналы сразу же после взлета, однако, в тот момент экипажу удалось привести туалет в порядок и полет продолжился.

Тем не менее, когда корабль вышел в открытый космос, у экипажа назрела новая проблема — туалет сломался окончательно. Член экипажа Кристина Кох, ранее занимавшаяся починкой туалета, передала в Центр управления информацию, что система не работает и от нее исходит запах гари. Как полагают инженеры, трубопровод замерз. Экипаж принял решение развернуть корабль к Солнцу, чтобы он оттаял.

В командном центре астронавтам порекомендовали перейти на резервные средства сбора отходов, пишет МК.