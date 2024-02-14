Сотрудники АВТОВАЗа сдали кровь более 15000 раз

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Около 50 лет Самарская областная клиническая станция переливания крови сотрудничает с самым крупным производителем легковых автомобилей в восточной Европе - автомобильным заводом Тольятти.



Около 50% доноров, сдающих кровь или ее компоненты на территории Тольятти, являются сотрудниками предприятия. Доноры сдают кровь как на выездных акциях, организованных непосредственно на предприятии, так и посещают станцию переливания крови.



За последние 3 года служба крови провела свыше 180 донорских акций, а доноры предприятия сдали кровь или ее компоненты около 15 000 раз.



Одну из таких акций на АВТОВАЗе посетил председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. Он поблагодарил организаторов и сотрудников предприятия за сложившееся многолетнее социальное сотрудничество.

«СоюзМаш активно поддерживает донорское движение на многих промышленных предприятий, и тольяттинский АВТОВАЗ является одним из лидеров, - отметил Владимир Гутенев. - Благодаря донорам, в том числе сотрудникам автозавода, обеспечиваются потребности областных медицинских организаций в качественных безопасных компонентах крови для переливания нуждающимся пациентам. Это весомый вклад в сохранение здоровья жителей региона. Такое сотрудничество не только надо сохранять, но и развивать".



В завершении мероприятия Владимир Гутенев вручил ведомственную награду Федерального медико-биологического агентства за активное и многолетнее содействие в развитии и сохранении донорского потенциала региона, а также вклад в сохранение здоровья и жизни жителей Самарской области главному трансфузиологу Минздрава России по Приволжскому федеральному округу, заместителю директора по медицинской части Самарской областной клинической станции переливания крови Елене Кудиновой.



"Служба крови Самарской области одна из первых заключила Соглашение о социальном сотрудничестве с региональным отделением Союза машиностроителей России. Первое из Соглашений было подписано в 2015 году, после чего уже дважды продлевалось. Предприятия работают во благо развития промышленного потенциала страны, а служба крови и доноры помогают сохранить человеческий потенциал. Сдавая кровь, доноры встают на защиту жизни и здоровья пациентов, нуждающихся в переливании компонентов", - отметила Елена Кудинова.

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