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В рамках рабочего визита в Тольятти министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил Тольяттинскую городскую клиническую больницу 5, провел ряд совещаний и встретился с главой городского округа Николаем Ренцем.



Главное по итогам визита: