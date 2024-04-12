В рамках рабочего визита в Тольятти министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил Тольяттинскую городскую клиническую больницу 5, провел ряд совещаний и встретился с главой городского округа Николаем Ренцем.
Главное по итогам визита:
- в центре внимания специалистов - обсуждение перспектив развития медучреждений в городском округе. Один из рассматриваемых вариантов эффективного развития и преодоления имеющихся проблемных вопросов - создание в Тольятти Территориального медицинского объединения.
- В регионе есть положительный опыт создания территориального медицинского объединения на Правобережье Волги - в 2022 году частью ТМО стали учреждения Сызрани и Сызранского района. Значимые результаты такой практики - решение кадрового вопроса, эффективность маршрутизации и как следствие - снижение смертности населения.
- "Территориальное медицинское объединение - новая модель организации медицинской помощи, которая сочетает амбулаторную и стационарную службы и обеспечивает бесшовность процессов в организации и получении медицинской помощи", - отметил Армен Бенян.
- особое внимание - вопросам цифровизации здравоохранения. В области в рамках национального проекта "Здравоохранение" создана и внедрена Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС).
- определен перечень оперативных действий, который позволит обеспечить выполнение "дорожной карты" перехода до конца текущего года всех структурных подразделений Тольяттинской больницы №5 на работу в ЕМИАС с дальнейшим применением лучших практик учреждения уже в рамках единой системы.
- "Переход всех медицинских организаций на работу в ЕМИАС - необходимое условие создания единого информационного пространства в сфере здравоохранения региона. Это возможность обеспечивать преемственность оказания медпомощи, соблюдать единые стандарты качества и доступности, проводить централизованный мониторинг и управлять ресурсами здравоохранения на основе реальных данных", - подчеркнул министр.