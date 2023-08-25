Диспансеризация помогла выявить болезни органов пищеварения у более 4500 жителей Самарской области

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«При диспансеризации уделяем большое внимание раннему выявлению заболеваний органов пищеварительной системы, в том числе злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта. По итогам профилактических обследований в этом году впервые выявлено 38 случаев рака пищевода и желудка, 182 случая колоректального рака, 1 случай рака тонкого кишечника. Кроме того, у 4596 человек впервые выявлены болезни органов пищеварения, в том числе 307 случаев язвы желудка и 12 перстной кишки. Всем пациентам назначено необходимое лечение. Всего диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли уже более 760 тысяч взрослого населения», - рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области Юрий Мальшин.



Пациентам проводится:

исследования кала на скрытую кровь - у пациентов в возрасте 40 -75 лет

эзофагогастродуоденоскопия - у пациентов в возрасте 45 лет на 1 этапе диспансенизации

консультация врача-хирурга или врач-колопроктолога - при необходимости

колоноскопия по назначению врача.



Диспансеризация помогает выявлять факторы риска, влияющие на возникновение и развитие болезней органов пищеварения:

потребление алкоголя

нерациональное питание

избыточная масса тела

низкая физическая активность.



Напоминаем, профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно. Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.



Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале Госуслуги.



Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.

Фото: минздрав СО