Более 3000 детей ежегодно получают помощь в Тольяттинском лечебно-реабилитационном центре «Ариадна»

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Ежегодно в Тольяттинском лечебно-реабилитационном центре «Ариадна» свыше 3 тысяч детей получают медицинскую реабилитационную помощь в условиях дневного стационара. Мультидисциплинарный подход, применение новейших методик реабилитации способствуют эффективному восстановлению и укреплению физического и психического здоровья пациентов.



«Детская реабилитация — длительный процесс, который в центре "Ариадна" осуществляется мультидисциплинарной командой специалистов. В эту команду, кроме врача-невролога, входят врач-сурдолог, врач-ортопед, врач лечебной физкультуры, рефлексотерапевт, физиотерапевт. Также к ведению пациента обязательно присоединяются специалисты педагогогического профиля: медицинские психологи, логопеды, дефектологи, эрготерапевты, арт-терапевт. Это составляющая во многом обеспечивает высокие результаты нашего учреждения в реабилитации детей с различными нарушениями», — рассказала заместитель главного врача центра Светлана Богданова.



Получая комплексную и всестороннюю информацию о ребенке, специалисты совместно определяют план его лечения. В реабилитации активно используются различные тренажеры для разработки верхних и нижних конечностей и укрепления позвоночника, устройство, имитирующее ходьбу за счет сенсорного взаимодействия с объектами виртуальной реальности, лечебно-реабилитационные костюмы. Специалисты применяют стабилометрическую платформу и стабилотренажеры, аппаратно-программный комплекс с обратной связью и другие современные разработки.



В реабилитации детей с двигательными нарушениями, в том числе возникшими в результате ДЦП, участвует педагог-кондуктолог — специалист, владеющий методом кондуктивной педагогики и сочетающий знания в области медицины, психологии, педагогики, дефектологии, логопедии и лечебной физкультуры.



В процессе реабилитации ребенок получает консультации медицинского психолога, логопеда, дефектолога. Результатом этой комплексной работы становится стабилизация или улучшение двигательных нарушений у детей.



Специалисты подчеркивают, физическая активность — неотъемлемый компонент комплексной реабилитации и социальной интеграции детей с инвалидностью. Проводить занятия необходимо строго под контролем врачей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.

Фото: минздрав СО