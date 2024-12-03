Более 1,8 млн жителей Самарской области сделали прививки от гриппа

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Защитились от гриппа 1875092 человек - это 59,5% от населения региона.



Сделать прививки от гриппа, а также людям из групп риска по показаниям - от COVID-19 и пневмококковой инфекции, можно в одном из прививочных пунктов. Узнать информацию о графике работы пунктов вакцинации и наличии вакцин можно на интерактивной карте.



Всем следует соблюдать и простые правила инфекционной безопасности:

- в общественных местах соблюдать масочный режим

- не пренебрегать правилами личной гигиены

- своевременно обращаться за медицинской помощью при наличии симптомов ОРВИ

- следовать принципам здорового образа жизни, которые помогают предотвратить развитие многих заболеваний.

Фото: минздрав СО