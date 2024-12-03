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Более 1,8 млн жителей Самарской области сделали прививки от гриппа

3 декабря 2024 15:25
87
Это 59,5% от населения региона.

Защитились от гриппа 1875092 человек - это 59,5% от населения региона.

Сделать прививки от гриппа, а также людям из групп риска по показаниям - от COVID-19 и пневмококковой инфекции, можно в одном из прививочных пунктов. Узнать информацию о графике работы пунктов вакцинации и наличии вакцин можно на интерактивной карте.

Всем следует соблюдать и простые правила инфекционной безопасности:
- в общественных местах соблюдать масочный режим
- не пренебрегать правилами личной гигиены
- своевременно обращаться за медицинской помощью при наличии симптомов ОРВИ
- следовать принципам здорового образа жизни, которые помогают предотвратить развитие многих заболеваний.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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