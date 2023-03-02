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Армен Бенян рассказал об устойчивом снижении заболеваемости наркоманией в  регионе

2 марта 2023 14:05
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В рамках работы Антинаркотической комиссии Самарской области реализуется комплексный подход к профилактике употребления психоактивных веществ.

В подразделениях наркологической службы получают необходимую помощь жители региона, столкнувшиеся с тяжелыми последствиями употребления наркотических веществ, психическими, поведенческими расстройствами и синдромом зависимости.

 «В 2022 году общий показатель заболеваемости наркологическими расстройствами в регионе снизился более чем на 9%. При этом также сократилось число пациентов с зависимостью от употребления наркотических средств, которые проходят лечение в амбулаторных и стационарных условиях, — сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. — Обеспечение преемственности в лечении и реабилитации, совершенствование диспансерного наблюдения за состоянием здоровья наркозависимых формируют устойчивую тенденцию к снижению уровня заболеваемости».

В рамках работы Антинаркотической комиссии Самарской области реализуется комплексный подход к профилактике употребления психоактивных веществ. Особое внимание в рамках этой работы уделяется выявлению несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства, и оказанию им своевременной помощи.

 «Для детей и подростков возможные последствия приема любого наркотика могут быть глубоко трагичными. Учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты населения, правоохранительные органы, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав взаимодействуют в рамках единой системы профилактики, — отметил руководитель ведомства. — В целях раннего выявления случаев употребления наркотических средств и психотропных веществ проводится тестирование учащихся, студентов образовательных учреждений Самарской области и воспитанников социально-реабилитационных центров. В 2022 году этот формат работы позволил выявить признаки употребления наркотиков у 6 подростков от 15 до 17 лет».

В рамках межведомственного взаимодействия укрепляется региональная система комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств. Лица, допускающие незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, проходят социальную реабилитацию в территориальных учреждениях социального обслуживания населения.  В 2022 году медицинскую реабилитацию в амбулаторных условиях прошли 1568 жителей региона.

Теги: Медицина

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