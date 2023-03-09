Армен Бенян: «Более 4 200 новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг»

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С января 2023 года в Самарской области проводится расширенный скрининг новорожденных детей на 36 наследственных и врожденных заболеваний.



«Более 4 200 новорожденных уже прошли расширенный неонатальный скрининг. Эти исследования доступны для всех детей, которые рождаются в нашем регионе. Наследственные заболевания крайне важно выявлять на стадии, когда еще нет симптомов. Если уже появились симптомы, значит, в организме начались необратимые изменения. Благодаря решению, принятому на федеральном уровне, у нас появилась возможность диагностировать максимальное количество врождённых, генетических, наследственных заболеваний на ранней стадии. Ранняя диагностика позволяет своевременно применять эффективные методы лечения», - рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



Новорожденному проводится так называемый «пяточный тест»: забор капиллярной крови из пятки. Кровь у малыша берут на вторые сутки с момента рождения. Материал направляется в специализированные лаборатории.



По итогам скрининга:

у одного ребенка подтвердился диагноз первичный иммунодефицит

у 2 новорожденных выявлены высокие риски по спинальной мышечной атрофии, проводятся дополнительные исследования

у одного ребенка подтвердился диагноз фенилкетонурия.



Все малыши клинически здоровы - у них нет симптомов заболеваний, они находятся под наблюдением медицинских работников, по показаниям один ребенок получает лечебное питание.

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