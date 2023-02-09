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9 февраля - Международный день стоматолога

9 февраля 2023 14:13
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В Самарской области функционируют 63 государственные медицинские организации, которые оказывают стоматологическую помощь.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по стоматологии, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии СамГМУ, главный врач Самарской стоматологической поликлиники №3, доктор медицинских наук Александр Михайлович Нестеров:

9 февраля - Международный день стоматолога.

Поздравляю коллег c профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья и новых побед!
А жителям желаю заботиться о стоматологическом здоровье и всегда помнить, что профилактика поможет вам сохранить здоровье и избежать тяжёлых заболеваний полости рта.

Стоматологическая помощь наряду с терапевтической является самым массовым видом амбулаторно-поликлинической помощи, в услугах которой нуждается практически все население. Это обусловлено высокой распространенностью стоматологических заболеваний, существенную часть которых составляют осложнения в связи с несвоевременностью обращения.

В Самарской области функционируют 63 государственные медицинские организации, которые оказывают стоматологическую помощь, в том числе 11 специализированных поликлиник.

Для оказания качественной помощи в стоматологических учреждениях региона сегодня есть всё необходимое – современное оборудование и квалифицированные специалисты. В учреждениях трудятся порядка 1100 врачей стоматологов разных специальностей. Это высококлассные специалисты, владеющие современными методами лечения и диагностики заболеваний.

Населению оказывается стоматологическая помощь по поводу лечения кариеса и его осложнений. Проводится лечение заболеваний слизистой оболочки рта и заболеваний пародонта.

В среднем в год количество посещений в государственных учреждениях, оказывающих стоматологическую помощь взрослым пациентам, составляет порядка 1,5 млн.

Для пациентов с дефектами и различными аномалиями зубного ряда в учреждениях работают специалисты, оказывающие ортопедическую и ортодонтическую помощь.

Высокая распространенность кариеса и заболеваний пародонта, приводящих к частичной и полной потере зубов, требует постоянного совершенствования работы стоматологической службы. Важнейшей нашей задачей является раннее выявление неосложненных форм заболевания в целях сохранения стоматологического здоровья.

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
В Самарской области функционируют 63 государственные медицинские организации, которые оказывают стоматологическую помощь.
9 февраля 2023  14:13
9 февраля - Международный день стоматолога
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