Жителя Чапаевска будут судить за изнасилование и убийство двухлетней девочки

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Следственным отделом Чапаевска завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в, д, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

11 августа 2024 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись тем, что двухлетняя соседская девочка осталась во дворе частного жилого дома без присмотра взрослых, завел ее в заброшенный дом, находящийся в нескольких метрах от места жительства ребенка, где нанес ей множественные удары руками и металлическими предметами по различным частям тела и совершил преступление против половой неприкосновенности. После этого злоумышленник скрылся с места преступления, но в кратчайшее время был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Девочка в бессознательном состоянии была незамедлительно доставлена бригадой скорой медицинской помощи в больницу города Чапаевска, однако несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, ребёнка спасти не удалось. Она скончалась от полученных повреждений, не приходя в сознание.

В соответствии с результатами комплексной психолого-психиатрической экспертизы злоумышленник признан вменяемым. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО