Жительница Чапаевска осуждена за покушение на убийство своей матери

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Собранные следственным отделом Чапаевска признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице. Она признана виновной в покушении на убийство.

"Установлено, что в декабре 2021 года между осужденной и ее матерью на фоне продолжительной ссоры возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла последней несколько ударов кухонным топориком, найденным на кухне", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Потерпевшая смогла покинуть место происшествия, после чего ей была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ходе следствия, осужденная пояснила, что мотивом совершения преступления явились постоянные конфликты с матерью на почве разногласий по воспитанию ее малолетних детей и давние обиды.

Судом женщине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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