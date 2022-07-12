Жительница Самары​ за деньги передала третьим ​ лицам коды доступа к финансовой системе

Самарчанка за денежное вознаграждение передала третьим лицам коды доступа к финансовой системе.
По подозрению в совершении преступления задержана 26-летняя ранее судимая жительница Похвистневского района Самарской области. По версии полицейских, женщина, будучи владельцем фирмы-однодневки, обратилась в отделение одного из банков, где открыла расчетные счета. После этого за вознаграждение в размере более 10 тысяч рублей передала полученные коды доступа третьим лицам для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
Изъятые в ходе обысков и выемок предметы и документы подтвердили противоправную деятельность подозреваемой.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.
Фото: ГУ МВД СО