Житель Сызрани во время пьяной ссоры убил своего знакомого

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Следственным отделом Сызрани возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1974 года рождения, подозреваемого в убийстве.

20 апреля между подозреваемым и его знакомым, распивавшими спиртные напитки, произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес оппоненту не менее 6 ударов в область расположения жизненно важных органов, после чего начал душить руками. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время следователями и криминалистами следственного управления проведены осмотр места происшествия, допросы подозреваемого и свидетелей, назначены необходимые экспертизы. Судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО