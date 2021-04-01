Я нашел ошибку
Главные новости:
Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Власти США надеются, что "однажды" они смогут в полной мере возобновить работу своих дипмиссий по всей России
Он продлил самоизоляцию для неработающих жителей губернии старше 65 лет, но вместе с тем появились и некоторые послабления.
Дмитрий Азаров подписал новое постановление о мерах по борьбе с коронавирусом
Платформа даст возможность Трампу вынести на обозрение общественности свои идеи и предложения.
Дональд Трамп присоединился к новой социальной сети Campaign Nucleus
По словам источника, сейчас российские космонавты продолжают поиск мест негерметичности в корпусе промежуточной камеры модуля "Звезда".
Возможной причиной утечки воздуха в российском модуле МКС могли стать иностранные корабли
Убил, расчленил и выбросил останки в мусорный контейнер.
Врач-нефролог арестован в Петербурге за убийство жены  11 лет назад
Необходимость большого анализа отношений Москвы и Вашингтона.
Сергей Лавров: вопрос о сроках возвращения посла РФ Антонова в США будет решать Путин
Работе по сохранению мира и согласия между представителями разных национальностей в нашем регионе уделяется особое внимание.
Дмитрий Азаров провёл расширенное заседание Совета по межнациональным отношениям
Российский научный фонд подвел итоги конкурсов на поддержку фундаментальных и поисковых научных исследований.
Четыре научных коллектива Самарского университета получили поддержку РНФ
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.81
0.17
EUR 88.95
0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк сегодня отметит Международный день птиц и День рождения верблюда Лексуса
В Самаре на УСЦ "Чайка" прошла благотворительная гонка "Добрая лыжня"
В Самаре проведут очередной областной семинар-практикум «Декорирование изделий в технике скрапбукинг»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Врач-нефролог арестован в Петербурге за убийство жены  11 лет назад

1 апреля 2021 21:54
123
Убил, расчленил и выбросил останки в мусорный контейнер.

Убил, расчленил и выбросил останки в мусорный контейнер — в Санкт-Петербурге заведующему отделением Мариинской больницы Александру Земченкову предъявили обвинение в убийстве супруги в 2010 году, передает РИА Новости.

Мать троих детей и врач-гинеколог Ирина, числилась без вести пропавшей с 2020 года. Родные женщины продолжали ее поиски.

Земченков за это время обзавелся новой семьей, поднялся по карьерной лестнице.

В декабре 2020 года 92-летний отец Земченковой, Геннадий Коннов смог попасть на прием к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Дело сдвинулось с мертвой точки

Как пишет ТАСС, по данным следствия, в 2010 году в Петербурге пропала врач. Спустя 11 лет после проверки ее супруга на полиграфе у следователей появились основания предполагать, что он убил ее. Как полагает следствие, он расчленил тело и выбросил в мусорный контейнер, чтобы скрыть следы преступления. После этого он заявил в полицию о том, что его супруга якобы бесследно пропала, уйдя из дома.

Петербургские СМИ в 2010 году сообщали, что без вести пропала врач Ирина Земченкова. Установить ее местонахождение до сих пор не удалось, было возбуждено уголовное дело об убийстве.

В СК сообщили о задержании заведующего отделением одной из городских больниц по обвинению в убийстве супруги. В объединенной пресс-службе судов города позже сообщили, что задержанным является заведующий отделением диализа Мариинской больницы Александр Земченков. В четверг следователи вышли в суд с ходатайством в Октябрьский районный суд города о его заключении под стражу, однако суд по просьбе адвоката отложил заседание и продлил срок его задержания на 72 часа.

Суд по иску задержанного в Петербурге нефролога признал его жену умершей.

 

Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Он продлил самоизоляцию для неработающих жителей губернии старше 65 лет, но вместе с тем появились и некоторые послабления.
1 апреля 2021  23:15
Дмитрий Азаров подписал новое постановление о мерах по борьбе с коронавирусом
Политика региона
40
Работе по сохранению мира и согласия между представителями разных национальностей в нашем регионе уделяется особое внимание.
1 апреля 2021  20:31
Дмитрий Азаров провёл расширенное заседание Совета по межнациональным отношениям
Политика региона
119
Поставка  ФАПов стала возможной благодаря усилиям власти региона по развитию первичного звена здравоохранения и отстаиванию интересов области на федеральном уровне.
1 апреля 2021  14:43
Дмитрий Азаров передал врачам ключи от 19 мобильных ФАПов
Здравоохранение
285
В Самарской области за сутки на 1 апреля выявлены 199 заболевших коронавирусом
1 апреля 2021  12:58
В Самарской области за сутки на 1 апреля выявлены 199 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
271
В Самарской области заработала горячая линия для призывников
1 апреля 2021  11:33
В Самарской области заработала горячая линия для призывников
Социум
251
Весь список