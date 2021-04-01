Врач-нефролог арестован в Петербурге за убийство жены  11 лет назад

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Убил, расчленил и выбросил останки в мусорный контейнер — в Санкт-Петербурге заведующему отделением Мариинской больницы Александру Земченкову предъявили обвинение в убийстве супруги в 2010 году, передает РИА Новости.

Мать троих детей и врач-гинеколог Ирина, числилась без вести пропавшей с 2020 года. Родные женщины продолжали ее поиски.

Земченков за это время обзавелся новой семьей, поднялся по карьерной лестнице.

В декабре 2020 года 92-летний отец Земченковой, Геннадий Коннов смог попасть на прием к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Дело сдвинулось с мертвой точки

Как пишет ТАСС, по данным следствия, в 2010 году в Петербурге пропала врач. Спустя 11 лет после проверки ее супруга на полиграфе у следователей появились основания предполагать, что он убил ее. Как полагает следствие, он расчленил тело и выбросил в мусорный контейнер, чтобы скрыть следы преступления. После этого он заявил в полицию о том, что его супруга якобы бесследно пропала, уйдя из дома.

Петербургские СМИ в 2010 году сообщали, что без вести пропала врач Ирина Земченкова. Установить ее местонахождение до сих пор не удалось, было возбуждено уголовное дело об убийстве.

В СК сообщили о задержании заведующего отделением одной из городских больниц по обвинению в убийстве супруги. В объединенной пресс-службе судов города позже сообщили, что задержанным является заведующий отделением диализа Мариинской больницы Александр Земченков. В четверг следователи вышли в суд с ходатайством в Октябрьский районный суд города о его заключении под стражу, однако суд по просьбе адвоката отложил заседание и продлил срок его задержания на 72 часа.

Суд по иску задержанного в Петербурге нефролога признал его жену умершей.

Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга