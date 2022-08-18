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Во Внуково задержали контрабандистов с 225 килограммами золота на 800 миллионов рублей
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Во Внуково задержали контрабандистов с 225 килограммами золота на 800 миллионов рублей

18 августа 2022 21:49
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Возбуждено уголовное дело о контрабанде.

В столичном аэропорту Внуково задержали шесть контрабандистов, пытавшихся вывезти в ОАЭ 225 килограммов золота на 800 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело о контрабанде, передает РИА Новости.

"Золотые слитки на 800 млн рублей таможенники не дали контрабандой вывезти в ОАЭ. 225 килограммов золота и 6 перевозивших его курьеров оперативники задержали в аэропорту Внуково", - сообщается в Telegram-канале ФТС России.

Отмечается, что контрабандисты разделились на две группы, чтобы вывезти 45 слитков золота. Первая с золотом намеревалась вылететь из Внуково в Ереван, так как Армения входит в состав ЕАЭС, и таможенный контроль пассажиров не проводится. Вторая направлялась оттуда же в Дубай. Под видом туристов они прошли таможенный контроль с пустой ручной кладью.

Уже после проверок сообщники встретились в нейтральной зоне аэропорта Внуково, обменялись сумками и сели в самолет. Там их и задержали таможенники.

"Возбуждено три уголовных дела о контрабанде по статье 226.1 УК РФ. Злоумышленникам грозит до от 5 до 10 лет лишения свободы", - добавили в ведомстве.

 

Фото : ФТС России/РИА Новости

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