В Тольятти возбуждено еще одно уголовное дело в отношении матери малолетних детей

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Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

"По версии следствия, в период с 20 апреля по 6 июля 2023 года подозреваемая, находясь в квартире по месту жительства в городе Тольятти, действуя умышленно, причинила своим малолетним детям в возрасте 3-х лет и 2-х месяцев физические и психические страданий путем систематического длительного лишения малолетних воды и пищи, содержания жилища детей в ненадлежащем санитарно-гигиеническом состоянии и антисанитарных условиях, не проведения необходимых гигиенических процедур с сыновьями", сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Ранее следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти была проведена проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ по фату оставления детей в опасности в указанный период времени. По результатам проверки материал был направлен в прокуратуру для определения подследственности. 26 июля 2023 года в соответствии с постановлением заместителя прокурора района данные материалы проверки направлены в отдел дознания, где расследуется уголовное дело в отношении матери детей по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Сегодня руководитель следственного управления Галихано выехал в город Тольятти, где лично встретился с волонтерами общественной организации и выслушал имеющиеся у них сведения, касающиеся образа жизни подозреваемой. Полученная информация будет проверена в ходе расследования уголовного дела.

В настоящее время дети изъяты у матери, им оказана вся необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время продолжаются устанавливаться все обстоятельства преступления. Следствием в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за работу в области опеки и попечительства. Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО