В Тольятти мать, которая оставляла своих малолетних детей без присмотра на несколько дней, заключена под стражу

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Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти продолжается расследование уголовного дела в отношении 27-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления по статьям "Истязание" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Ранее Председателю СК России по уголовному делу был представлен доклад.

"В период с 20 апреля по 6 июля 2023 года подозреваемая, находясь в квартире по месту жительства в городе Тольятти, действуя умышленно, причинила своим малолетним детям в возрасте 3-х лет и 2-х месяцев физические и психические страданий путем систематического длительного лишения малолетних воды и пищи, содержания жилища детей в ненадлежащем санитарно-гигиеническом состоянии и антисанитарных условиях, не проведения необходимых гигиенических процедур с сыновьями", сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Дети изъяты у матери, им оказана вся необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжаются устанавливаться все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО