В Тольятти директор организации привлечен к уголовной ответственности

В отношении руководителя организации в отделении судебных приставов Комсомольского района Тольятти возбуждено уголовное дело за злостное неисполнение решения суда.

Руководителя общества с ограниченной ответственностью обязали освободить земельный участок от торгового объекта и передать его администрации города.

После того, как исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов, должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и о сроках для добровольного исполнения решения суда. Бездействие мужчины стало основанием для вынесения в отношении руководителя фирмы исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Чтобы побудить должника исполнить решение суда, сотрудник службы неоднократно вручал директору организации предупреждение о привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, но тот никаких мер не предпринял.

Кроме этого, за неисполнение требований должностного лица компанию-должника несколько раз привлекали к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ. Но и это не ускорило процесс освобождения земельного участка от торгового объекта. Тогда судебный пристав привлек директора организации к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 315 УК РФ. Решением суда ему назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

