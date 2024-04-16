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В Тольятти демонтирован торговый павильон, где продавалась алкогольная продукция

16 апреля 2024 15:02
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Снести павильон удалось после вмешательства судебных приставов.

Руководство организации после получения уведомления об отказе от договора аренды продолжало использовать земельный участок, принадлежащий администрации города. Снести находящийся там торговый павильон удалось после вмешательства судебных приставов Автозаводского района Тольятти.

Несмотря на то, что договор аренды земельного участка утратил свою юридическую силу, собственник объекта продолжал пользоваться земельным участком как и прежде. В торговом павильоне им реализовывалась алкогольная продукция. Суд признал участок незаконно занятым и обязал организацию освободить землю от торгового павильона.

Исполнительное производство было возбуждено в отделении судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти. Судебный пристав-исполнитель ознакомил руководство организации с требованиями исполнительного документа, уведомив, что исполнение решения суда в добровольный срок позволит избежать мер принудительного воздействия.

Руководство не выполнило возложенные судом обязательства. В отношении должника вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Столкнувшись с дополнительной финансовой нагрузкой, руководство организации приступило к сносу торгового павильона.

Исполнительное производство окончили фактическим исполнением, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

Теги: Тольятти

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