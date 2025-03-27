В СУ СКР СО организована доследственная проверка по факту нарушения прав собственников квартир в Тольятти

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В следственном управлении по информации из СМИ организована доследственная проверка по факту нарушения прав собственников квартир в Тольятти.



В эфире программы одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в городе Тольятти риелторы приобретают доли в квартирах, а затем подселяют в эти квартиры асоциальных граждан с целью выкупа у собственника оставшейся доли по низкой цене.



В следственном отделе по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области организована доследственная проверка по факту мошенничества. Следователем будут установлены и изучены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, сообщает СУ-СКР Самара.

Фото: СУ-СКР Самара