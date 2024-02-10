В селе Кошки водителя второй раз задержали пьяным за рулем

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На улице Строителей села Кошки сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль Chevrolet Niva, под управлением водителя 1993 года рождения, у которого сотрудники полиции выявили явные признаки опьянения. Мужчину отстранили от управления автомобилем.

Медосвидетельствование установило факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Автомобиль поместили на спецстоянку.

В ходе проверки выяснилось, что ранее в отношении несудимого местного жителя вынесено постановление по делу об аналогичном административном правонарушении и назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и спустя некоторое время вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию". Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГИБДД Самарской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД Самарской области