В Самарской области за 10 лет женщине была начислена зарплата более 2 миллионов рублей за работу, которую она не выполняла

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Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего специалиста муниципального бюджетного учреждения, являющейся председателем Собрания представителей муниципального района Елховский. Она подозревается в мошенничестве.



По версии следствия, с ноября 2015 года по июнь 2025 года подозреваемая была трудоустроена в муниципальное учреждение на должность специалиста по работе с молодежью, однако фактически трудовую деятельность не осуществляла. За указанный период времени ей была начислена и незаконно выплачена заработная плата на сумму свыше 2 миллионов рублей, которой она распорядилась по собственному усмотрению, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.



В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, предпринимаются обеспечительные меры для взыскания денежных средств.



Оценка действиям иных должностных лиц, причастных к фиктивному трудоустройству муниципального служащего, будет дана в рамках расследования уголовного дела.