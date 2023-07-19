В Самарской области вынесен приговор врачу-патологоанатому за получение взятки

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Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора врачу-патологоанатому. Он признан виновным в совершении нескольких преступлений по статье "Получение взятки".

Установлено, что в период с 2018 года по 2021 год осужденный на постоянной основе получал взятки от граждан за предоставление информации о лицах умерших в больнице, их персональных данных и персональных данных их родственников; за каждый заключенный договор на оказание ритуальных услуг с родственниками умерших, по оказанию комплекса услуг связанных с подготовкой тел умерших к захоронению, которые умерли как в больнице, так и за её пределами; за организацию приема и хранения в холодильной камере патологоанатомического отделения тел умерших. Всего были переданы более 3 миллионов рублей.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8, 5 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в доход государства в размере 7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО