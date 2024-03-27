В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных

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Депутаты СГД предложили не умерщвлять собак, которые спустя 30 дней оказались невостребованными в пунктах временного содержания.

В Самарской губдуме 26 марта 2024 года рассмотрели проект регионального закона об обращении с животными без владельцев. Как отметил выступающий с докладом по данной теме, поправки обусловлены тем, что ранее принятые меры по обращению с животными оказались неэффективными. В частности, чипирование собак не спасает граждан от их агрессии, и зачастую животные, снова попав в свою среду обитания, совершают нападения, пишет СитиТраффик.

Из ранее предложенных правил по обращению с животными исключили умерщвление собак, которые остались невостребованными в пункте временного содержания в течение 30 дней. Этот вопрос вызывал наибольшие нарекания у общественности. Эвтаназию по отношению к собакам было решено применять к больным и агрессивным псам. Решение об умерщвлении будет принимать сотрудник ветеринарной службы.

Также введут запрет на кормление животных рядом с многоквартирными домами, школами, остановками общественного транспорта, больницами, детскими площадками. За нарушение этих правил предусмотрены следующие штрафы: для граждан – от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 5 до 7 тыс. рублей, на юрлиц — от 7 до 15 тыс. рублей. За повторное нарушение размер штрафов для физлиц составит 5 тыс.рублей, для должностных лиц – от 10 до 15 тыс. рублей, на юрлиц – от 15 до 25 тыс. рублей.

Кроме того, в регионе будут создавать пункты временного содержания животных, которые могут быть как частными, так и государственными. Решение об этом отдано на откуп органов МСУ.

До принятия закона будет действовать переходный период до 1 июня 2024 года.

Как отметили в областном департаменте ветеринарии, ежегодно в регионе от укусов собак страдают 2000 детей, при этом только за 2023 год собаки покусали более 6000 человек, из которых 4000 покусов – от неизвестных собак.

Некоторые депутаты от оппозиции выступили против этого закона, заметив, что даже в случае его принятия прописанные в нем меры по отлову организовать будет нереально. В частности, речь идет об эвтаназии собак. Депутаты обратили внимание, что на проведение гуманной эвтаназии нужны дорогие лекарства. В качестве примера была приведена Москва, где на отлов животных тратят миллиарды рублей – таких денег у регионов просто нет.

Депутат Геннадий Говорков заметил, что речи о поголовной эвтаназии животных не идет.

Как отметила вице-спикер СГД Марина Антимонова, работа над законопроектом продолжится и после его принятия. Она попросила коллег поскорее принять закон, так как скоро наступит теплый период, когда активность собак увеличивается.

В итоге проект закона был принят большинством голосов в двух чтениях: «за» проголосовали 30 человек, 6 человек выступили против и 1 депутат воздержался.