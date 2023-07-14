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В Самарской области мужчина незаконно хранил дома оружие и боеприпасы

14 июля 2023 16:35
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В настоящее время уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Самарской области суд для рассмотрения по существу.

В Сызрани завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконного приобретения и хранения оружия и боеприпасов.

Отделением дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

В ноябре 2022 года сотрудниками транспортной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий был выявлен 35-летний житель Приволжского района Самарской области. В ходе обследования в доме у мужчины были обнаружены почти полторы тысячи патронов различного калибра и спортивно-охотничья однозарядная винтовка. Оружие и боеприпасы он хранил, не имея на то соответствующего разрешения.

В настоящее время уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Самарской области суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией вменяемой фигуранту статьи, - лишение свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

 

Фото:   пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте

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